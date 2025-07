Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgenmeldung: Dogern: Brand eines Wohnhauses

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann im Moment auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs am Samstagmorgen (05.07.2025) Personen im Gebäude aufgehalten haben. In diesem Zusammenhang wird eine weibliche Person, ca. 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und dunkel gekleidet, die barfuß mit einem Pedelec unterwegs gewesen sein soll, gesucht. Diese wurde zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt, entfernte sich aber im weiteren Verlauf der Einsatzmaßnahme. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von geschätzt 250.000 EUR. Die Kriminalpolizei sucht neben der Frau auch nach weiteren Zeugen, die Verdächtiges rund um die Brandörtlichkeit "Im Eschbacher Tal" in Dogern oder im angrenzenden Waldshuter Stadtteil Liedermatte festgestellt haben. Die Kriminalpolizei ist unter 07741 8316 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Rund um die Uhr nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07761 934 500 Hinweise entgegen.

Erstmeldung:

POL-FR: Dogern: Brand eines Wohnhauses

Freiburg Am Samstag, 5.7.2025, wurde der Polizei um 8:40 Uhr eine Rauchsäule im Eschbacher Tal im Wald mitgeteilt. Die anfahrenden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr konnten einen Brand eines Wohnhauses, welches nach bisherigen Erkenntnissen unbewohnt war, feststellen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle Christoph Efinger Telefon: 07741 8316-201 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell