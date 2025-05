Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen verursachte ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer am Dienstagmorgen in den Mannheimer Innenstadtquadraten.

Der 36-Jährige überquerte mit seinem E-Scooter kurz nach 8 Uhr bei Rotlicht die Ampel zwischen den Quadraten K 1 und K 2. Dabei stieß er mit dem Opel einer 40-jährigen Frau zusammen, die bei Grünlicht zeigender Ampel in die Straße zwischen K 1 und K 2 (Marktstraße) einfuhr. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der Fahrer des E-Scooters und dessen 4-jähriger Sohn, der sich ebenfalls auf dem Roller befand, leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Am Opel und am E-Scooter entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell