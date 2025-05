Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (157/2025) Gemeinde Gleichen: Mann in mutmaßlich psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz in Reinhausen aus, 36-Jähriger in Fachklinik eingeliefert

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Reinhausen, Waldstraße Donnerstag, 15. Mai 2025, gegen 05.55 Uhr und danach

REINHAUSEN (jk) - Ein sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Donnerstagmorgen (15.05.25) in der Ortschaft Reinhausen (Landkreis Göttingen) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 36-jährige aus Bovenden wurde schlussendlich mit dem Rettungswagen unter polizeilicher Begleitung in eine Fachklink eingeliefert.

Den ersten Erkenntnissen zufolge er zuvor an der Waldstraße u. a. eine Autofahrerin bedroht, beleidigt und auf ihren PKW eingeschlagen haben. Unklar ist derzeit noch, ob der 36-Jährige auch für die Inbrandsetzung zweier Mülltonnen am frühen Morgen ebenfalls an der Waldstraße in Betracht kommt. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Die Feuer wurden von der Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht.

Als die alarmierte Polizei eintraf, saß der Mann in einem Linienbus. Die anderen Fahrgäste stiegen in der Folge auf Veranlassung des Fahrers aus. Für sie wurde ein Ersatzbus angefordert.

Der 36-Jährige machte im Rahmen der gesamten Sachverhaltsaufnahme einen aggressiven, teils wirren Eindruck, schrie herum und gestikulierte wild. Er wurde im Bus von den Einsatzkräften ergriffen, überwältigt und zur Polizei nach Göttingen verbracht. Hier erfolgte eine ärztliche Begutachtung und anschließend die Einlieferung in eine Fachklinik.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren, u. a. wegen Beleidigung sowie auch Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, ein. Für das Anspucken einer Polizistin erwartet den Mann aus Bovenden außerdem eine weitere Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

