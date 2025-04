POL-BS: Verkehrsunfall am Ostersonntag - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Kennelweg 15.04.2025, 19:15 Uhr Schubser mündet in Strafverfahren Am Dienstagabend kam es in der Nähe des Kennelbades zu einem Streit zwischen Jogger und Radfahrer. Der 50-jährige Radfahrer wollte auf dem kombinierten Fuß- und Radweg Richtung Kennelbad fahren, als ihm ein Jogger entgegenkam, der ihn grundlos vom Fahrrad stieß. Der Radfahrer fiel zu Boden und verletzte sich dabei am Knie und den ...

