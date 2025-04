POL-BS: Fahrradfahrer wird vom Rad gestoßen

Braunschweig (ots) - Celler Straße, 12.04.2025, 18:50h Pedelec-Fahrer schwer gestürzt Am frühen Samstagabend ereignete sich auf dem Ringgleis unweit der Celler Straße ein Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. An einer Verschwenkung des Radwegs kurz vor dem Spielplatz Gartenkamp, so die ersten Ermittlungen, kollidierte ein 79-jähriger Braunschweiger mit einer Parkbank und stürzte in den Grünstreifen. ...

mehr