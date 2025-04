POL-BS: Diebe drücken Fahrzeugscheibe ein

Braunschweig (ots) - 14.04.2025 Vier Alkoholfahrten münden in Verkehrsunfall In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es auf der A2 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine 35-jähriger Berlinerin fiel einer Streife auf, weil sie zwischen Rennau und Braunschweig Schlangenlinien fuhr, stark in der Geschwindigkeit schwankte und mehrfach beinahe Unfälle verursachte. Erst durch das Hinzuziehen eines zweiten ...

