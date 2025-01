POL-MA: Schönau/Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach zwei vermissten 15-jährigen Mädchen

Heidelberg (ots) - Am Montag fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Altes Hallenbad" wollte er gegen 18:30 Uhr wenden. Dazu musste er den in der Fahrbahnmitte befindlichen Gleisbereich der Straßenbahn queren. Aufgrund mangelnder Umsicht übersah der Senior die von hinten herannahende Bahn, sodass es zur Kollision der ...

