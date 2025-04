Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall auf dem Ringgleis

Braunschweig (ots)

Celler Straße, 12.04.2025, 18:50h

Pedelec-Fahrer schwer gestürzt

Am frühen Samstagabend ereignete sich auf dem Ringgleis unweit der Celler Straße ein Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. An einer Verschwenkung des Radwegs kurz vor dem Spielplatz Gartenkamp, so die ersten Ermittlungen, kollidierte ein 79-jähriger Braunschweiger mit einer Parkbank und stürzte in den Grünstreifen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam und bislang nicht zu dem Unfall befragt werden konnte. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dessen Hergang geben können. Zeugen können sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell