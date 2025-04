Polizei Braunschweig

POL-BS: Dieb schlägt Ladendetektiv

Braunschweig (ots)

Brawo-Allee, 16.04.2025, 14:30h

34-Jähriger mit Hilfe von Zeugen vorläufig festgenommen

In den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen Mittwochs kam es in einem Supermarkt in der Brawo-Allee zu einem Ladendiebstahl. Der 58-jährige Ladendetektiv beobachtete, wie zwei Männer den Kassenbereich mit einem Einkaufswagen voller Waren passierte, ohne diese zu bezahlen. Er konnte die Flucht von einem der Männer verhindern, indem er ihn auf dem Parkplatz an die Schulter griff. Der Mann schlug dabei um sich und verletzte den 58-Jährigen dadurch. Mit Hilfe von zwei umstehenden Zeugen gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der zweite Täter entkam. Die Polizei nahm den 34-jährigen Täter vorläufig fest. Er war bei der Tat sowohl alkoholisiert als auch im Besitz von Betäubungsmitteln. Eine Staatsanwältin ordnete eine Blutentnahme an. Das Diebesgut hatte einen Wert von rund 380EUR. Jetzt erwarten denn Mann mehrere Strafverfahren. Im Laufe des Donnerstags wird er einem Haftrichter vorgestellt.

