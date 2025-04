Polizei Dortmund

POL-DO: Ostermarsch Rhein-Ruhr endete mit bis zu 600 Teilnehmern in Dortmund

Dortmund (ots)

Bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am Montag (21.4.2025) in Dortmund ab 13.30 Uhr an der Abschlusskundgebung für den "Ostermarsch Rhein-Ruhr" teil.

Nach dem Auftakt auf dem Wilhelmplatz in Dortmund-Dorstfeld zogen die Demonstranten über den Dorstfelder Hellweg, die Rheinische Straße und den Wall bis zum Hansaplatz in der Innenstadt, wo der Ostermarsch voraussichtlich um 18 Uhr enden wird.

Auf dem Dorstfelder Hellweg nahm die Polizei einen 22-jährigen und einen 23-jährigen Mann vorübergehend in Gewahrsam. Eine 28-jährige Frau erhielt von der Polizei einen Platzverweis, dem sie folgte. Ursache dafür sind wechselseitige Körperverletzungen zwischen den beiden der Polizei bereits bekannten Rechtsextremisten und der Ostermarsch-Teilnehmerin.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell