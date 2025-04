Polizei Dortmund

POL-DO: Über 400 kontrollierte Personen: Polizei zeigt Präsenz in der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0352

Gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei waren in den vergangenen Tagen erneut zahlreiche Einsatzkräfte vor allem in der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt unterwegs. Hintergrund ist das Präsenzkonzept "Fokus".

Am Freitagabend (11.04.) stand unter anderem der Wall im Fokus der Einsatzkräfte. Bis zu 200 Autos der Poser- und Raserszene fuhren an diesem Abend durch Dortmund. 50 Autos wurden durch die Beamten kontrolliert, eins davon wurde letztendlich sichergestellt: Es besteht der Verdacht, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist.

Am Samstag (12.04.) waren auch aufgrund des guten Wetters zahlreiche Personen in der Dortmunder Innenstadt unterwegs. Die Einsatzkräfte bestreiften nach mehreren Bürgerbeschwerden unter anderem verstärkt den Heinrich-Schmidt-Platz, die Elisabethstraße und das Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Verdächtige Feststellungen gab es erfreulicherweise nicht. Auf dem Wall drehten in der Spitze bis zu 300 Autos der Poser- und Raserszene im Schneckentempo ihre Runden - schneller war es aufgrund zahlreicher Verkehrsteilnehmer nur an wenigen Stellen möglich. Die Polizei kontrollierte eine Vielzahl dieser Fahrzeuge, ein getunter Mercedes wurde zur Vorführung bei einem Gutachter sichergestellt.

Auch am Montag (14.04.) bestreiften die Einsatzkräfte vermehrt den Bereich der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt. Dabei wurden 34 Personen kontrolliert, in zwölf Fällen sprachen die Beamten Platzverweise aus.

Am Dienstagabend (15.04.) war die Innenstadt, auch aufgrund des Champions League Spiels, gut besucht. Erfreulicherweise verhielten sich die Personen friedlich. Auch im Bereich rund um das Café Kick, die Kampstraße und den Stadtgarten wurden bei zahlreichen Personenkontrollen keine Verstöße festgestellt.

Am Mittwoch (16.04.) zeigten die Beamten unter anderem rund um den Bahnhof Hörde Präsenz. Und auch rund um den Hauptbahnhof waren zahlreiche Einsatzkräfte unterwegs. Unter anderem am Nordausgang und im Dietrich-Keuning-Park wurden die Beamten Zeugen von Handel mit Betäubungsmitteln. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Insgesamt wurden zwischen dem 11.04. und dem 16.04. 417 Personen und 142 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten sprachen in 90 Fällen Platzverweise aus und fertigten insgesamt 18 Strafanzeigen. Die regelmäßigen Kontrollen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell