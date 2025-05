Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Neuenheim wurde ein 32-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt.

Der 32-Jährige war mit seinem Rennrad auf der Steubenstraße in Richtung Neuenheim unterwegs. Zwischen Haydnstraße und Bachstraße wollte er nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Wegen einer entgegenkommenden Straßenbahn musste er jedoch anhalten. Ein ihm nachfolgender 33-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai dem Radler auf, wodurch dieser zunächst auf die Motorhaube des Hyundai stürzte, anschließend gegen die entgegenkommende Straßenbahn prallte und schließlich neben der Bahn auf die Fahrbahn fiel. Dabei zog er sich Schürf- und Prellwunden zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Hyundai und das Fahrrad wurden stark beschädigt, an der Straßenbahn entstand kein Sachschaden. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

