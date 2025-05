Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kind wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr wurde ein 7-jähriges Kind in der Neckarvorlandstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Junge war mit dessen Tante unterwegs, als diese die Neckarvorlandstraße auf Höhe der Bushaltestelle "Am Salzkai" überquerte. Als sie auf der anderen Straßenseite ankam, gab die 21-jährige Frau deren Neffen ein Zeichen, dass er ebenfalls über die Straße rennen solle. Hierbei übersahen die Beiden die herannahende 63-jährige VW-Fahrerin, welche in Richtung Hafenstraßen unterwegs war. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die 63-Jährige eine Kollision mit dem Jungen nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß verletzte sich das Kind schwer und musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Neckarvorlandstraße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.

