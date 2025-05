POL-MA: Heidelberg: Öffentlichkeitsfahndung nach Stefan W. - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) - Im Stadtteil Käfertal wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Wohnmobil der Marke Citroen von einer bislang unbekannten Täterschaft entwendet. Das Fahrzeug wurde Montagabend gegen 20:00 Uhr in einer Hofeinfahrt der Straße "Lichte Zeile" geparkt. Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl seines Citroen Pössel ...

