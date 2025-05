Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnmobil aus Hofeinfahrt entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Käfertal wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Wohnmobil der Marke Citroen von einer bislang unbekannten Täterschaft entwendet.

Das Fahrzeug wurde Montagabend gegen 20:00 Uhr in einer Hofeinfahrt der Straße "Lichte Zeile" geparkt. Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl seines Citroen Pössel Summit 600 Plus.

Wie das graue Wohnmobil entwendet wurde sowie die weiteren Umstände der Tat sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Höhe des Diebstahlschadens liegt bei mehr als 50.000 Euro.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Weitere Informationen wie Sie sich gegen den Diebstahl Ihres Kraftfahrzeugs schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell