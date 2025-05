POL-MA: Mannheim: Zeugenaufruf nach Entreißen von Halskette

Heidelberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Neuenheim wurde ein 32-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 32-Jährige war mit seinem Rennrad auf der Steubenstraße in Richtung Neuenheim unterwegs. Zwischen Haydnstraße und Bachstraße wollte er nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Wegen einer entgegenkommenden Straßenbahn musste er jedoch anhalten. Ein ihm nachfolgender ...

mehr