POL-HH: 3. Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn (BAB) 25

Unfallzeit: 14.05.2025, 10:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-Bergedorf, BAB 25, zwischen den Anschlussstellen (AS) Curslack und Bergedorf

Heute Morgen sind bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen drei Personen, darunter eine lebensgefährlich, verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen eines Verkehrsunfallteams (VUT) zufolge befuhr ein Pkw besetzt mit einem 67-jährigen Mann und einer 68-jährigen Frau die BAB 25 in Fahrtrichtung Hamburg. Der Pkw setzte zwischen den Anschlussstellen Curslack und Bergedorf zum Fahrstreifenwechsel an, um mutmaßlich einen Sattelzug zu überholen. Beim Wechsel auf die linke Fahrspur kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 44-jährigen Mannes, der sich offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit genähert hatte. Der Pkw des Paares wurde unter den Lkw geschoben und sowohl die Fahrerin als auch ihr Beifahrer eingeklemmt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten beide aus dem Fahrzeug. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ihr Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt und unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Das VUT übernahm die Verkehrsunfallaufnahme. Hierfür wurden unter anderem eine Drohne und ein 3D-Scanner eingesetzt. Zudem zogen die Ermittlerinnen und Ermittler einen Sachverständigen hinzu. Die Vollsperrung in Richtung Hamburg dauert aller Voraussicht nach bis in den späten Nachmittag an.

Die Verkehrsdirektion Süd 42 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise - insbesondere zur Fahrweise des schwarzen Audi des 44-Jährigen vor dem Unfall- geben können, werden dringend gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Ebenso bittet die VD 42 darum, dass sich Fahrzeugführende melden, die Dashcam-Videos zur Verfügung stellen können.

