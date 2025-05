Polizei Hamburg

POL-HH: 250514-2. Tataufklärung einer Serie von Sachbeschädigungen in der Region Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 06.03.2025 bis 13.05.2025

Tatorte: Hamburg, Bezirk Eimsbüttel

Einsatzkräfte der Regionalfahndung der Region Eimsbüttel nahmen gestern Mittag einen 40-Jährigen in Hamburg-Niendorf vorläufig fest, der in Verdacht steht, für eine Vielzahl von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich zu sein.

Seit Anfang März dieses Jahres kam es unter anderem in den Stadtteilen Niendorf und Stellingen zu mehreren Taten, bei denen jeweils geparkte Fahrzeuge mit einem nicht bekannten Gegenstand beschädigt wurden. Umfangreiche Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts der Region Eimsbüttel (LKA 132) sowie gezielte Maßnahmen von Beamtinnen und Beamten der Polizeikommissariate 23 und 24 führten gestern zur vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen.

Aufgrund der geführten Ermittlungen ist bekannt, dass der Täter auffällige Oberbekleidung trug und ein Fahrrad mitführte. Zivilfahnderinnen und -fahnder der Region Eimsbüttel wurden gestern auf einen Mann aufmerksam, auf den die Personenbeschreibung passte und nahmen diesen anschließend vorläufig fest.

Der 40-jährige Deutsche wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das Fahrrad wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen führt das LKA 132. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob der Mann für weitere, gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

Wen.

