Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Baggerteilen in Otterndorf - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. In der Zeit vom 18.02.2025 bis zum 22.02.2025 kam es zu einem Diebstahl von Anbauteilen von Minibaggern an einem Abstellplatz an der Cuxhavener Straße (am Bahnübergang) in Otterndorf.

Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere, teilweise massive Anbauteile von dort abgestellten Minibaggern.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell