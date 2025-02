Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall beim Abbiegen - eine Person leicht verletzt.

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Donnerstag (20.02.2025) kam es gegen 13:30 Uhr auf der Dorfstraße in Hemmoor zu einem Unfall, bei dem eine 56-jährige Frau aus Hemmoor leicht verletzt wurde. Zuvor versuchte der 86-jährige Fahrer eines VW mit Anhänger von der Straße "Am Berg" nach links in die Dorfstraße abzubiegen. Hierbei übersah der Senior den von der 56-jährige geführten Opel, der aus Richtung Lindenstraße auf die Einmündung zu fuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Den Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 9.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell