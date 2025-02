Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW fährt in Eingangsbereich von Gastrobetrieb und flüchtet - erheblicher Sachschaden (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Donnerstagmorgen (20.02.2025) kam es gegen 05:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rhodestraße in Cuxhaven. Ein 52-jähriger Cuxhavener war mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen. Sein PKW prallte im Anschluss in den Eingangsbereich eines dortigen Gastrobetriebes. Im Anschluss flüchtete der Mann vom Unfallort. Eine aufmerksame Zeugin konnte sich das Kennzeichen merken und verständigte die Polizei.

Der Fahrzeugführer und auch der verunfallte, stark beschädigte PKW Opel Zafira konnten an der Wohnanschrift im Stadtgebiet festgestellt werden.

Nach eigenen Angaben war der Mann am Steuer eingeschlafen und hatte daher den Unfall verursacht. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel lag nicht vor.

Durch den Unfall wurde der Eingangsbereich des Betriebes stark beschädigt. Kurzfristig war zusätzlich Gas ausgetreten, welches durch einen Mitarbeiter der EWE abgestellt werden konnte. Der Sachschaden wird auf einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Der Mann muss sich nun wegen mehrere Strafverfahren verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell