POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/ BAB27 - Verlorene Metallteilteile beschädigen mehrere Pkw

Am Freitag, den 21.02.2025, wurden mehrere Fahrzeuge gegen 12:15 Uhr durch auf der Autobahn liegende Metallgegenstände beschädigt. Die drei Fahrzeugführer befuhren die BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, als sie in Höhe der Anschlussstelle Geestemünde Metallteilen auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen konnten und diese überfuhren. Ihre Fahrzeuge (Audi A3, Mercedes-Pkw und Mercedes-Sattelzugmaschine) wurden hierdurch so stark beschädigt, dass sie z.T. nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Durch die aufgerissene Ölwanne des Mercedes-Pkw wurde zudem die Fahrbahn so stark verschmutzt, dass sie durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. Durch die Polizeikräfte konnten Teile eines lackierten Metallgitters und mehrere silberne Metallrohrbügel aufgefunden werden. Es könnte sich hierbei um Teile eines Gerüsts oder eines Fahrzeugaufbaus handeln. Das Polizeikommissariat Geestland sucht nun nach dem Verlierer der Metallteile und bittet sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

Geestland - Pkw kollidiert mit Straßenbaum und Milchtankwagen

Am Freitag, den 21.02.2025, befuhr ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Burweg um 14:30 Uhr die L120 in Fahrtrichtung Drangstedt. Aus unbekannten Gründen kam er mit seinem Opel zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum, von dort wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er schließlich mit einem Milchtankwagen kollidierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der junge Mann durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus dem Pkw gerettet. Der 61-jährige Fahrer des Milchtankwagens blieb unverletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Bergung des Pkw musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Wie hoch der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen ist, kann nicht genau beziffert werden. Er dürfte jedoch im vierstelligen Bereich liegen.

Cuxhaven/ BAB27 - Pkw weicht Reh aus und kollidiert mit Straßenschild

In der Nacht von Freitag (21.02.2025) auf Samstag (22.02.2025) ereignete sich kurz nach 22:00 Uhr ein Unfall im Bereich der Anschlussstelle Altenwalde von der B73 auf die BAB27. Ein 24-jähriger Geestländer wich hierbei, nach eigenen Angaben, einem Reh aus und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrsschild einer Verkehrsinsel. Der Mazda wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt.

