Polizei Hamburg

POL-HH: 250513-3. Zeugenaufruf nach Schussabgaben auf eine Bar in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 11.05.2025, 03:10 Uhr bis 13.05.2025, 03:00 Uhr Tatort: Hamburg-Bramfeld, Werner-Otto-Straße

In den vergangenen Tagen sind mehrere Schüsse auf eine Shisha-Bar im Stadtteil Bramfeld abgegeben worden, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Ein 29-jähriger Bar-Betreiber meldete sich bei der Polizei, nachdem er zunächst am Sonntag ein Einschussloch und heute Vormittag weitere Einschusslöcher an der Außenverglasung seines Lokals festgestellt hatte. Mutmaßlich in diesem Zusammenhang soll der ehemalige Betreiber der Shisha-Bar gestern einen Drohanruf einer ihm nicht bekannten männlichen Person erhalten haben.

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 144) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Bereich der Shisha-Bar in der Werner-Otto-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell