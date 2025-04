Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vollbrand einer Lagerhalle

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bahnhofstraße

24.04.2025, 22:42 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am späten Donnerstagabend eine leerstehende Lagerhalle in der Bahnhofstraße in Helmstedt in Vollbrand. Verletzt wurde dabei niemand.

Eine aufmerksame Zeugin meldete den Brand über den Notruf, zeitgleich stellte auch eine im Stadtgebiet Helmstedt Streife fahrende Funkstreifenwagenbesatzung das Feuer fest.

Die kurze Zeit später am Brandort eingetroffenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Helmstedt und Grasleben begannen umgehend mit den Löscharbeiten. In den frühen Morgenstunden konnte das Gebäude vollständig gelöscht werden. Es brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Während der Löscharbeiten wurden der Harbker Weg sowie die Straßen Magdeburger Tor und Tangermühlenweg in Höhe Zollhaus temporär gesperrt. Des Weiteren wurde der Bahnverkehr temporär stillgelegt.

Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell