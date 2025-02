Feuerwehr Solingen

FW-SG: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Solingen (ots)

An der Dorper Straße in SG-Mitte ereignete sich am heutigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr ein Küchenbrand im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Dank eines Rauchmelders wurden die Bewohner frühzeitig gewarnt und konnten den Entstehungsbrand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Hierbei erlitt eine Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in das Krankenhaus Bethanien transportiert.

Vier weitere Bewohner wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht, konnten jedoch vor Ort verbleiben.

Feuerwehreinsatzkräfte kontrollierten den Brandbereich mittels Wärmebildkamera und belüfteten die Wohnung. Diese konnte im Anschluss wieder an ihre Besitzer übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell