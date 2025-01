Feuerwehr Solingen

FW-SG: Kleinbrand im Gymnasium Schwertstraße

Solingen (ots)

Heute Morgen meldete um 12:07 Uhr die Brandmeldeanlage des Gymnasiums Schwertstraße einen Brand. Die Räumungsübungen wurden plötzlich zum Realfall für die Schüler und Lehrer, denn bei Eintreffen fand die Feuerwehr einen Kleinbrand in einer Toilette im Erdgeschoß vor. Die Feuerwehrkräfte sicherten den Gebäudebereich mit einem Rauchschutzvorhang vor einer weiteren Rauchausbreitung, bevor mit einem kleinen Löschgerät das Feuer gelöscht wurde. Verrauchte Bereiche wurden gelüftet und die Lüftungsanlage kontrolliert.

Die Maßnahmen zogen sich bis in die 6. Schulstunde hin. In Rücksprache mit der Schulleitung wurde der Schulbetrieb für diesen Tag beendet, weil der Brandgeruch noch immer präsent war. Die Schüler konnten ihre persönlichen Sachen aus den rauchfreien Bereichen holen. Sofern die Schüler zur Hausaufgabenbetreuung gehörten, wurde die Betreuung durch die Lehrer in anderen Räumlichkeiten weiter sichergestellt.

Stärke der eingesetzten Kräfte: 19

Zur Brandursache bitten wir Sie, sich an die Kollegen der Polizei zu wenden.

