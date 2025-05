Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 40.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall (05.05.2025)

Singen (ots)

Eine leicht verletzte Person und insgesamt rund 40.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Montagmittag an der Kreuzung der Georg-Fischer-Straße zur Bundessstraße 34 passiert ist. Ein 47-Jähriger fuhr mit einem leeren Stadtbus in Richtung B34. An der Kreuzung erkannte er einen bereits an der Rot zeigenden Ampel haltenden Lastwagen eines 39-Jährigen zu spät und prallte in das Heck des Trucks. Durch die Kollision erlitt der 47-Jährige leichte Verletzungen. Der Stadtbus, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

