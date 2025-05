Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Höristraße schwer verletzt (05.05.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Höristraße am Montagvormittag schwer verletzt worden. Eine 76-jährige Opelfahrerin und eine 35 Jahre alt Radlerin waren auf der Höristraße von Worblingen in Richtung Arlen unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Hardstraße überholte die 76-Jährige das Zweirad, übersah diese jedoch kurz darauf beim Abbiegen in die Hardstraße und erfasste das Rad seitlich. Die 35-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An Pedelec und Auto entstand geringer Schaden.

