POL-KN: (Rottweil) - Wohnmobil bei Unfall beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (03.05.2025)

Horb am Neckar, A81 (ots) - Am Freitagnachmittag ist es auf der Autobahn 81 im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Horb in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem Krankentransportwagen gekommen. Gegen 15.35 Uhr fuhr der Krankentransportwagen auf dem linken Fahrstreifen, ...

mehr