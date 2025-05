Seitingen-Oberflacht (ots) - Am Samstagnachmittag ist im Ortsteil Oberflacht ein Audi RS 4 in den Mühlbachweiher geraten. Eine 32-jährige Frau hielt gegen 16:15 Uhr aufgrund eines Unwohlseins am Ufer des Weihers an. Sie parkte den Wagen mit der Front in Richtung Wasser und stieg aus, um frische Luft zu schnappen. ...

mehr