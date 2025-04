Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstifter durch Jena unterwegs

Jena (ots)

Am Samstagabend kam es in der Straße Am Anger in Jena zum Brand einer Papiertonne. Offenbar hatte ein unbekannter Täter diese angezündet und sich danach vom Tatort entfernt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Wenige Stunden später brannte es erneut im Stadtzentrum; die Polizei erhielt dabei Kenntnis über eine brennende Mülltonne in der Oberlauengasse. Durch die Feuerwehr konnte auch dieser Brand gelöscht werden. Die Ermittlungen zu den Brandfällen wurden durch die Polizei Jena aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell