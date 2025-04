Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Gartenanlage eingedrungen

Jena (ots)

Wie eine 70-Jährige am Freitagmittag feststellen musste, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu ihrer Gartenlaube. Die Polizei konnte vor Ort ein eingeschlagenes Fenster feststellen, über das der Unbekannte vermutlich ins Innere der Laube gelangte und mehrere Schränke durchwühlte. Entwendet wurde jedoch nichts. Eine weitere Anruferin meldete der Polizei ebenfalls ein beschädigtes Fenster an ihrer Gartenlaube. In die Gartenhütte selbst gelangte der unbekannte Täter jedoch nicht. Die betroffenen Gärten befinden sich in einer Gartenanlage im Bereich der Oberaue, parallel zur Stadtrodaer Straße gelegen. Tatzeitraum soll vom 17.04.2025 19:00 Uhr bis 18.04.2025, 11:30 Uhr gewesen sein. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell