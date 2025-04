Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kraftfahrzeug entwendet

Jena (ots)

Im Zeitraum vom 18.04.2025, 20:00 Uhr bis 19.04.2025, 07:30 Uhr kam es zum Diebstahl eines Kraftfahrzeuges in der Kastanienstraße in Jena. Dabei entwendeten unbekannte Täter einen PKW Hyundai Ioniq 5 in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen J-AP 112E. Der Fahrzeugbesitzer hatte diesen am Freitagabend vor seinem Hauseingang in der Kastanienstraße abgestellt und verschlossen. Ursprünglich ließ sich das Fahrzeug über eine App orten, diese Funktion deaktivierten die unbekannten Täter jedoch. Somit ist der aktuelle Aufenthalt des PKWs bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell