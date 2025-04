Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus in Neustedt

Bad Sulza, Neustedt (ots)

Bad Sulza, Neustedt. Bad Sulza, Neustedt. In der Nacht vom 18.04.2025 auf den 19.04.2025 wurde in Neustedt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Bei dem Einbruch verursachte der oder die Täter einen Sachschaden von ca. 1000,00 Euro. Was entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Hausbesitzer ereilte die traurige Nachricht in ihrem Urlaub. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugen in dem Bereich, nimmt die Polizei Apolda unter 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell