Polizei Braunschweig

POL-BS: Hausfriedensbruch mit anschließender Bedrohung

Braunschweig (ots)

Wilhelmstraße, 25.02.25, 09:50h

Mann muss in Gewahrsam genommen werden

Am gestrigen Dienstag stellten Mitarbeiter eines Supermarktes in den Vormittagsstunden fest, dass ein 36-Jähriger sich in dem Markt aufhielt, obwohl ein Hausverbot für ihn bestand. Als sie den Mann ansprachen und hinausbegleiteten wurden sie von ihm beleidigt und mit dem Tode bedroht. Der 36-Jährige flüchtete. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte der Mann jedoch angetroffen werden. Bei dem Mann konnte eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Er wurde zunächst zu einer Dienststelle gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen. Darüber hinaus erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell