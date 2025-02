Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Salzdahlumer Straße

18.02.25, 12.45 Uhr

10-jähriges Mädchen und weitere Zeugen gesucht

Am Dienstag ist es in den Mittagsstunden auf der Salzdahlumer Straße in Höhe der Haltstelle Bebelhof zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Dabei ist eine 37-jährige Braunschweigerin mit ihrem Seat auf dem linken Fahrstreifen der Salzdahlumer Straße stadtauswärts gefahren.

In Höhe der Haltestelle Bebelhof hielt zu diesem Zeitpunkt ein Bus auf dem rechten Fahrstreifen.

Als die 37-Jährige mit verminderter Geschwindigkeit an dem Bus vorbeifuhr, trat plötzlich ein Mädchen auf die Straße, das sie im Vorbeifahren mit ihrem Außenspiegel touchierte.

Daraufhin hielt die Frau an, um nach dem Kind zu schauen.

Das Mädchen sagte, dass ihr nichts passiert sei. Polizei oder Krankenwagen brauche sie nicht. Sie gab noch an, dass sie 10 Jahre alt sei, bevor sie ihren Weg weiter in die Borsigstraße fortsetzte.

Die 37-Jährige meldete sich infolge beim Verkehrsunfalldienst und gab das Geschehene zu Protokoll.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Mädchen doch durch den Unfall beeinträchtigt oder verletzt wurde, sucht der Verkehrsunfalldienst nun nach dem Kind. Aufgrund der Gehrichtung könnte es im Bebelhof wohnhaft sein.

Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell