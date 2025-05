Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen

Lkr. Tuttlingen) - Überholmanöver führt zu Unfall und anschließender Flucht - Polizei bittet um Hinweise (05.05.2025)

Fridingen (ots)

Am Montagmorgen hat ein riskantes Überholmanöver auf der Landesstraße 440 zwischen Fridingen und Nusplingen zu einem Verkehrsunfall geführt.

Gegen 07:15 Uhr befuhr ein schwarzer Mercedes-Benz Sprinter die Landesstraße in Richtung Nusplingen und überholte ab Höhe Bärenthal mehrfach in aggressiver Fahrweise mehrere Autos in einer Kolonne. Auf Höhe des Wasserwerks setzte der Fahrer erneut zum Überholen an - dieses Mal an zwei Autos, obwohl der kurvige Streckenverlauf keine freie Sicht auf den Gegenverkehr zuließ. Als während des Überholvorgangs ein Lastwagen entgegenkam, beschleunigte der Sprinter und scherte zwischen den überholten Wagen ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der vorausfahrende 52-Jährige mit einem BMW 3er eine Vollbremsung ein, woraufhin ein VW Polo eines 22-Jährigen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und in das Heck des BMW fuhr. Der Sprinter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Personen, die Angaben zum Fahrverhalten oder zur Identität des gesuchten schwarzen Mercedes Sprinter machen können werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim unter der Telefonnummer 07463 9961-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell