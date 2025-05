Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht

Lkr. Tuttlingen) - Audi rollt in Weiher - Fahrerin bleibt unverletzt (03.05.2025)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Am Samstagnachmittag ist im Ortsteil Oberflacht ein Audi RS 4 in den Mühlbachweiher geraten.

Eine 32-jährige Frau hielt gegen 16:15 Uhr aufgrund eines Unwohlseins am Ufer des Weihers an. Sie parkte den Wagen mit der Front in Richtung Wasser und stieg aus, um frische Luft zu schnappen. Als sie die Fahrt fortsetzen wollte, legte sie versehentlich den Vorwärtsgang ein, wodurch der Wagen direkt in den Weiher rollte.

Die Fahrerin konnte das Auto, in welches nach und nach Wasser eindrang, über das Verdeck verlassen und ans Ufer schwimmen. Sie begab sich anschließend zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ein Abschleppdienst barg das Auto in der Nacht aus dem Gewässer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell