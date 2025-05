Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Polizei nimmt zwei Männer in Gewahrsam - Zeugenaufruf nach möglicher Bedrohung (04.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend hat die Polizei in der Tuttlinger Innenstadt zwei alkoholisierte Männer in Gewahrsam genommen, nachdem sie im Zusammenhang mit einer Hiebwaffe aufgefallen sind.

Gegen 18.10 Uhr hielten sich ein 58- und ein 45-jähriger Mann im Bereich des Scala-Kinos auf. Nach bisherigen Erkenntnissen warf einer der Männer ein Feuerzeug gegen ein Auto, woraufhin der Jüngere beim Herantreten an den Wagen eine Hiebwaffe vorzeigte. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort.

Wenig später trafen Beamte die beiden Männer im Bereich "Am Seltenbach" an und nahmen sie in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung entdeckten sie bei dem 45-Jährigen eine Hiebwaffe, die in einer Halterung in seiner Jacke befestigt war. Beide Männer standen deutlich unter Alkoholeinfluss und verhielten sich verbal aggressiv. Atemalkoholtests ergaben Werte von über 1,9 und 2,2 Promille.

Auf Anordnung einer Bereitschaftsrichterin blieben beide Männer bis zum nächsten Morgen im Gewahrsam. Ob es im Zusammenhang mit der Hiebwaffe zu einer konkreten Bedrohung kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet den Autofahrer, der am Sonntag gegen 18.10 Uhr im Bereich des Scala-Kinos mit den beiden Männern in Kontakt kam, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell