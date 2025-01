DPolG Bayern

DPolG Bayern: Entsetzen nach Brandanschlag - Linksterrorismus bekämpfen!

Die DPolG zeigt sich tief erschüttert über den feigen Brandanschlag auf mehrere Einsatzfahrzeuge der Diensthundestaffel der Münchner Polizei. In der Nacht auf Samstag brannten mehrere Fahrzeuge vollständig aus. Erste Ermittlungen deuten auf eine gezielte Brandstiftung hin. "Diese Tat trägt klare Züge einer terroristischen Straftat und stellt einen schwerwiegenden Angriff auf die demokratische Grundordnung dar!" so DPolG-Landesvorsitzender Jürgen Köhnlein. "Angriffe auf Sicherheitsstrukturen sind ein Angriff auf unsere Demokratie", erklärt er weiter. "Dieser hinterhältige Anschlag richtet sich auch ganz gezielt gegen jene, die sich tagtäglich im Dienst für die Sicherheit einsetzen. Solche Taten zerstören nicht nur irgendwelche Fahrzeuge, sondern sind ein Angriff auf die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats." "Die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizei und Sicherheitskräften nimmt besorgniserregend zu. Solche Angriffe dürfen nicht als Protest verharmlost werden, sondern müssen auch als das benannt werden, was sie sind: Straftaten mit terroristischen Grundzügen", so Köhnlein. "Wir fordern ein entschiedenes Vorgehen gegen radikale Tendenzen aus allen politischen Lagern, insbesondere gegen den zunehmenden Extremismus aus dem linken Spektrum. Unsere Polizei ist unermüdlich im Einsatz, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Ihr Handwerkszeug zu zerstören zeugt auch von Dummheit und Ignoranz! Ermittelte Täter müssen schnellstmöglich zur Rechenschaft gezogen werden und die volle Härte des Gesetzes erfahren", so Köhnlein.

