POL-FR: Hinterzarten, B31: Gefährliches Überholen, mit Wasserpistole Fahrzeuge bespritzt - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 06.07.2025, kurz vor 11.30 Uhr, kam ein 35-jähriger Motorradfahrer von der Kreisstraße ab und überschlug sich. Der Motorradfahrer befuhr in einer Gruppe die Kreisstraße 6352 von der Lochmühle kommend in Richtung Neusäge, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Bankett überschlug. Nach ...

