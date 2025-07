Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Umfangreiches Diebesgut aufgefunden

Meißenheim (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 6 Uhr haben zwei Personen nach einem Turnier auf einem Sportplatz in der Mühlstraße mehrere Sporttaschen samt Inhalt aus einem Zeltplatz auf dem Gelände entwendet. Mit zwei gestohlenen Fahrzeugschlüssel nahmen die Diebe zwei auf dem Parkplatz abgestellte Autos in Gebrauch. Das Duo setzte einen Wagen gegen ein dortiges Stahlgeländer und verursachte einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich beide im Anschluss mit dem zweiten Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Gegen 6 Uhr fuhren sie in Richtung Sportplatz wo das Auto in der Mühlstraße eine Panne erlitt. Zeugen konnten beobachten wie beide Personen versuchten den Wagen zum Laufen zu bringen und anschließend verschwanden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten zwei Geschädigte ihre Mobiltelefone in Offenburg und Lahr orten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Offenburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen von zwei 21-jährigen Tatverdächtigen erwirkt. In den Wohnungen konnten die Beamten der Polizeireviere Offenburg und Lahr umfangreiches Diebesgut sicherstellen. Beide erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

