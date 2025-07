Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Steinewerfer

Achern (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermitteln die Beamten des Polizeireviers Achern seit dem frühen Montagmorgen. Ein Unbekannter soll nach aktuellem Kenntnisstand kurz vor 2 Uhr morgens von der Brücke bei der Unterführung der B3 in Achern einen Stein auf die Eisenbahnstraße geworfen und so die Windschutzscheibe einer 31-jährigen Autofahrerin beschädigt haben. Die Verkehrsteilnehmerin und ihre beiden Mitfahrer kamen glücklicherweise mit einem Schrecken davon. Es entstand ein Sachschaden von 700 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 70660 an die Beamten des Polizeireviers Achern. /ra

