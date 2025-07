Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Untersuchungshaftbefehl vollstreckt

Offenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei in einer Gaststätte in der Wasserstraße eine verletzte Person gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Offenburg konnten vor Ort feststellen, dass aktuell ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 24-jährigen Betroffenen vorliegt. Nachdem die Haftfähigkeitsuntersuchung durchgeführt wurde, verbrachte er die Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Gengenbach wurde er am Sonntagnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /ra

