Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Frontalzusammenstoß

Wolfach (ots)

Am Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, ereignete sich auf der B 294 in Höhe Ippichen ein schwerer Verkehrsunfall. Der 56-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr von Wolfach in Richtung Schiltach. Aus unbekannter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn, streifte einen entgegenkommenden Pkw Toyota und stieß dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot zusammen. Die Familie in dem Pkw Toyota (2 Kinder) wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher und die beiden Insassen in dem Pkw Peugeot wurden schwer verletzt. Die B 294 wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber, die anderen Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert. Der Pkw VW Golf und der Pkw Peugeot wurden total beschädigt, 40.000 Euro, und an dem Pkw Toyota entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr Wolfach. Die ersten Maßnahmen wurden von Polizeistreifen des Polizeireviers Haslach und die Sachbearbeitung vom Verkehrsunfalldienst übernommen. Aktuell laufen Bergungs- und Reinigungsarbeiten, die bis 20.30 Uhr andauern werden.

