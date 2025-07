Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Schaden verursacht, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Am Samstagabend kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen 19:15 Uhr in der Steinstraße mit einem geparkten VW Tiguan. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach der Kollision, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Aufgrund der Höhe des entstandenen Schadens von etwa 5.000 Euro dürfte der Fahrer den Zusammenstoß bemerkt haben. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder ein Fahrzeug mit frischen Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite bemerken sollten, werden gebeten, sich unter Telefon 07223 990970 mit dem Polizeirevier Bühl in Verbindung zu setzen.

