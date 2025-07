Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Roller angefahren und geflüchtet, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Die Polizei in Bühl ist auf der Suche nach Zeugen zu einem Unfall in der Erlenstraße, Ecke Holunderweg, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Am Samstagabend, gegen 20:20 Uhr, wollte ein 15-Jähriger mit seinem Roller der Marke Piaggio vom Holunderweg auf die Erlenstraße fahren. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen SUV missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten Rollerfahrers. Bei der Kollision im Einmündungsbereich kam der Zweiradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss auf der Erlenstraße in Richtung Norden, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Polizeirevier Bühl nimmt Hinweise zum Verursacher unter Telefon 07223 990970 entgegen.

