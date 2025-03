Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Eine Vielzahl an Arbeits- und Gartengerätschaften haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Huchenfeld von mehreren Gartengrundstücken und aus Hütten entwendet.

Mit bisherigem Sachstand brach die Täterschaft Vorhängeschlösser auf und zerschnitt Zäune an den an der Huchenfelder Hauptstraße gelegenen Gartengrundstücken. Im Anschluss wurden unter anderem Rasenmäher, eine Säge und ein Generator aus den Unterständen entwendet.

Wie viele Gartenhütten und Zäune im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 11.00 Uhr genau beschädigt wurden und auf welche Höhe sich das Diebesgut beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

