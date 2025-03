Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Freudenstadt (ots)

Zwei Schwerverletzte sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 28 ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 20:00 Uhr ein 34 Jahre alter Peugeot-Fahrer die Bundesstraße 28 in Freudenstadt. Aufgrund eines die Fahrbahn querendes Tier musste er sein Fahrzeug abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 39-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell