Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pokemon-Go am Steuer: Polizei stoppt abgelenkten Autofahrer

Pforzheim (ots)

Am Samstag gegen 16:40 Uhr hat eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Pforzheim einen ungewöhnlichen Einsatz gehabt. An einer roten Ampel an der Büchenbronner Straße fiel den Beamten ein 28-jähriger VW-Fahrer auf, der angestrengt auf sein Handy starrte, welches in einer Halterung befestigt war. Als die Ampel für die beiden Linksabbiegerspuren "grün" wurde, fuhr der junge Mann los, ließ jedoch nicht von seinem Handy ab und wischte weiter hin auf seinem Bildschirm herum. Dies veranlasste die Beamten, den Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Auf die Frage, was ihn während der Fahrt so sehr ablenkte, gab der 28-Jährige überraschend ehrlich zu: Er sei mitten in einer Partie "Pokemon-Go" gewesen. Pikatchu und Co. schienen den Autofahrer in diesem Moment fest im Griff zu haben.

Tipps der Polizei:

- Freisprecheinrichtung nutzen: Wenn Sie während der Fahrt ein Smartphone verwenden müssen, nutzen Sie es nur über Freisprecheinrichtung, um beide Hände am Lenkrad und die Aufmerksamkeit auf der Straße zu haben. - Keine Spiele am Steuer: Apps und Spiele wie "Pokemon Go" sind während der Fahrt absolut tabu. Der Straßenverkehr erfordert ihre volle Aufmerksamkeit. - Sicherheit geht vor: Denken Sie daran, dass Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer oberste Priorität hat. Ablenkungen jeglicher Art können schwerwiegende Folgen haben.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell